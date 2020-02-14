Поштовий оператор Justin та інтернет-гіпермаркет Kasta оголошують про старт співпраці

Одна з ключових завдань гравців ринку електронної комерції - це якісна доставка товарів клієнтам.

Швидкість, тарифна політика, географія покриття - важливі складові сервісу логістичного оператора, а для покупця - це часто обмеження, з якими вони стикаються під час оформлення замовлення.

З метою оптимізувати вплив перерахованих вище факторів на вибір покупця, команда Kasta постійно працює над тим, щоб зробити онлайн-шопінг бездоганним, а поштовий оператор Justin вже більше року надає українцям широкий комплекс логістичних послуг. Justin, як і Kasta є кліентоцентрічной компанією, тому головна мета Співробітництво - зробити життя українців комфортніше.

«Онлайн-покупки стає все більш популярним, а для деяких людей - єдиним способом шопінгу. Даний тренд прямо відбився на нашому виборі партнерів, в якому істотно домінують компанії зі сфери онлайн-рітейлу. Для нас, як поштового оператора, співпраця з Kasta.ua дає можливість інтегрувати наш досвід і експертизу і слідувати головної мети - робити життя українців ще зручніше і максимально ефективно розвивати наш бізнес разом з партнерами »- зазначає Юрій Авдиш, СЕО Justin.

"У процесі переговорів з'ясувалося, що наше бачення розвитку клієнтського досвіду багато в чому збігається з колегами з Justin, тому домовилися об'єднати наші ресурси. Раді оголосити про старт партнерства, а вже в недалекому майбутньому здивуємо клієнтів новим форматом синергії наших бізнесів "- коментує старт кампанії, СЕО Kasta.ua, Андрій Логвин.

Проект співробітництво дозволить Kasta розширити географію точок видачі посилок, так як Justin на даний момент налічує понад 500 відділень по всій Україні. Важливо відзначити, що 150+ відділень формату OSR (Online Service Retail) Justin обладнані примірочними, а це особливо важливо для клієнтів Kasta, які в 70% випадків купують товари категорії «Одяг та взуття» і звикли до такого сервісу.

Також додаткова цінність для клієнтів - це зручна локація відділень Justin, які розташовані в місцях з добре розвиненою інфраструктурою - мережевих супермаркетах і торгових центрах. Ця перевага допоможе заощадити час, забираючи посилки по дорозі додому або під час планового шопінгу. Замовлення доставляються протягом 24 годин по Україні і на наступний день по Києву.

З 4 лютого на сайті Kasta.ua, на етапі оформлення замовлення доступна опція вибору Justin. Для лояльних користувачів Black на чеки від 100 грн діятиме спеціальний тариф - 19 грн.