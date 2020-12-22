Почта Великобритании приостановила отправку писем и посылок в Европу

Королевская почта Великобритании из-за транспортного кризиса, вызванного ситуацией вокруг нового штамма COVID-19, временно перестала принимать посылки и письма в Европу. Клиенты должны проверять сайт, где будут публиковаться обновления.

Об этом сообщает пресс-служба почты.

Уточняется, что королевская почта приостановила всю работу по европейскому направлению, за исключением Ирландии.

Посылки и письма, уже находящиеся в системе, будут подготовлены к отправке и храниться до тех пор, пока у почты не появится возможность их переслать.

Также сообщается, что доставка посылок и писем в Канаду и Турцию осуществляется медленнее обычного из-за снижения количества авиарейсов.

Как известно, британские ученые обнаружили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды этого вируса.

Кроме того, в Центре общественного здоровья Украины назвали возможные причины возникновения нового штамма коронавируса, который начал распространяться в Великобритании. К возникновению этой мутации могут быть причастны норки.