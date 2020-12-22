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Пошта Великобританії призупинила відправку листів і посилок в Європу

Автор: Артур Родивилов

Королівська пошта Великобританії через транспортну кризу, викликану ситуацією навколо нового штаму COVID-19, тимчасово перестала приймати посилки та листи в Європу. Клієнти мають перевіряти сайт, де будуть публікуватися оновлення.

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Про це повідомляє прес-служба пошти.

Уточнюється, що королівська пошта призупинила всю роботу на європейському напрямку, за винятком Ірландії.

Посилки та листи, що вже знаходяться в системі, будуть підготовлені до відправлення і зберігатися до тих пір, поки в пошти не з'явиться можливість їх переслати.

Також повідомляється, що доставлення посилок та листів до Канади та Туреччини здійснюється повільніше звичайного через зниження кількості авіарейсів.

Як відомо, британські вчені виявили новий, мутований, тип коронавірусу, який поширюється швидше відомих штамів. Нова мутація коронавірусу на 70% заразніша, ніж інші види цього вірусу.

Крім того, у Центрі громадського здоров'я України назвали можливі причини виникнення нового штаму коронавірусу, який почав поширюватися у Великобританії. До виникнення цієї мутації можуть бути причетні норки.

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