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Почему Змеиный является стратегически важным для Украины: объяснение главы разведки

Фото: Кирилл Буданов (gur.mil.gov.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

Остров Змеиный имеет стратегическое значение как для Украины, так и для российских оккупантов. Он позволяет контролировать надводную и в определенной степени воздушную обстановку на юге Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова начальника ГУР МО Украины Кирилла Буданова.

Также остров Змеиный стратегически важен с точки зрения возможности высадки Россией тактического морского десанта.

По словам руководителя украинской разведки, теоретически это единственный регион, через который российские оккупанты могут попытаться высадить десант на территорию оккупированного Приднестровского региона Молдовы.

"Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины. Остров Змеиный - это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется. Это стратегически важная точка, чтобы открыть торговые морские пути, нам завозить оружие и исключить любые возможные военные действия России на территории "ПМР", с которой они могут атаковать западную часть Украины", - отметил Буданов.

Напомним, украинские военные у острова Змеиный подбили новейшее судно флота России "Всеволод Бобров". По предварительной информации, на его борту возник пожар.

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