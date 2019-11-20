Почему закодируют спутниковое ТВ, и что делать, если у вас «тарелка»?

С нового года украинцам придется платить за популярные украинские каналы.

Уже в январе 2020 открытый «спутник» будет закодирован, следовательно, заблокирован доступ к свободному, читай, пиратскому контенту. Сейчас идет процесс частичного кодирования спутникового ТВ сигнала 4 крупнейших медиагрупп Украины (1+1 Media, «Медиа Группа Украина», Star Light Media, Inter Media Group).

Это означает, что просмотр телепрограмм бесплатно и непосредственно со спутника станет недоступным. В общем украинский зритель попрощается с бесплатным просмотром самых популярных телеканалов: 1+1, 2+2, ТЕТ, Бигуди, Униан, Плюсплюс, ICTV, СТБ, Новый канал, М1, М2, ОЦЕ ТВ, ТРК Украина, НЛО ТВ, Индиго, Интер, НТН , К1, Пиксель, К2, Enter-фильм, Мега, Zoom (всего 23 ведущие каналы).

Чтобы продолжить смотреть любимые украинские телеканалы и дальше, украинцы, имеющие «тарелку» должны заранее позаботиться о подключении к официальному провайдеру. Хорошая новость в том, что сегодня зритель волен выбирать между вариантами подключения: провайдер кабельного или спутникового ТВ, IPTV/OTT (интерактивное телевидение), а также эфирный цифровой сигнал Т2 (прием на антенну) и при наличии покрытия.

Неудобств от кодирования спутникового сигнала не почувствуют абоненты, которые уже получают услуги ТВ у своего провайдера. Однако надо учитывать тот факт, что доступ к сигналу будет только у официальных поставщиков контента.

Например, компания ВОЛЯ получает сигнал со спутника легально и через свою кабельную сеть передает его на телевизоры и мобильные устройства телезрителей. Именно поэтому, абоненты компании имеют большое преимущество.

Владельцам спутниковых антенн и людям, которые еще не определились с провайдером, перед подключением нужно обратить внимание на стоимость дополнительного оборудования для просмотра телепрограмм, ведь оно может потянуть на более чем тысячу гривен. Воля предлагает подключение всего за 1 гривну и включает абонентский тюнер в стоимость пакета услуг.

Также надо обратить внимание на выгодные варианты подключения, объединяющие в себе интернет и интерактивное телевидение.

Услуга интерактивного ТВ - уникальная возможность смотреть сотни рейтинговых цифровых каналов со всего мира, в том числе в HD качестве. Но такое предложение есть не у каждого провайдера. Чтобы выбрать для себя лучший вариант и в будущем не испытывать никаких неудобств, стоит обратить внимание на предложение от ВОЛЯ, которая предлагает своим абонентам дополнительно подключить такие популярные тематические пакеты как «Спорт», «Детский» и «Развлекательный».

Преимуществом этого ТВ является онлайн-кинотеатр Воля Cinema. Он насчитывает более 30 тысяч фильмов. Этим ресурсом можно управлять с помощью простого и понятного программного гида. Смотреть такое телевидение можно на любом гаджете в удобном месте, в удобное время.

Компания предоставляет доступ к лучшему легальному познавательному, спортивному и фильмовому контенту высокого качества от украинских каналов и мировых телегигантов таких, как FOX, Discovery, AMC, Nat Geo и других. В пакетах провайдера более 30 каналов высокой четкости (HD) ─ наибольшее количество в Украине.

Кроме того, у компании пять собственных каналов ВОЛЯ CINE+. Особого внимания заслуживает детский контент на канале CINE+ Kids HD. Он наполнен образовательными и развлекательными передачами, популярными мультфильмами и сериалами от Disney, Pixar, Lucasfilm, Marvel, DreamWorks и других.

Чтобы удовлетворить потребности своих клиентов, ВОЛЯ всегда предлагает только топовые киноновинки и лучшие мировые премьеры. В ближайшее время абоненты компании смогут насладиться хитами о супергероях «Капитан Марвел» и «Мстители: Финал», оскароносной лентой «Зеленая книга», замечательным произведением нового украинского кинематографа «Круты 1918», киноадаптацией Гая Риччи «Аладдин», детским бестселлером «Ледяное сердце» и многими другими.

Один из украинских провайдеров уже готов к новой эре телевидения. А готовы ли украинцы потреблять действительно качественный контент, смотреть любимые каналы в лучшем качестве, а также новинки сериалов менее, чем через 24 часа после мировых показов?

Поэтому, делайте выводы и выбирайте лучшего партнера для просмотра телеканалов уже сегодня!