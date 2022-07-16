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Почему в Украине подорожал сахар и когда ждать стабилизации цен: прогноз аналитика

Фото: сахар в Украине начал дорожать в июне (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Сахар в июне был одним из лидеров подорожания среди продуктов питания. Стабилизации цен в Украине можно ожидать лишь осенью.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

По ее словам, на рост цен на сахар в июне 2022 года влияет целый ряд факторов:

  • Повышенный спрос со стороны потребителей в связи с сезоном консервирования фруктов;
  • Рост стоимости энергоносителей, горючего, значительный рост стоимости доставки;
  • Конец сезона, когда традиционно немного растут цены.

Как отметила Литвин, в сентябре уже начнется сбор урожая сахарной свеклы нового сезона и, соответственно, новый сезон сахароварения.

"Если погодные условия позволят получить хорошую урожайность, поскольку засеяли достаточное количество площадей, то будет произведено достаточное количество сахара и цена стабилизируется. Однако инфляционные процессы, которые могут наблюдаться в Украине, могут дополнительно повлиять на дальнейшее ценообразование", - спрогнозировала аналитик.

Напомним, по данным Госстата, за июнь 2022 года больше всего подорожали овощи (на 20-40%), гречка (17,3%), яйца (17,1%), сахар (11,8%).

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