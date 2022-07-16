Чому в Україні подорожчав цукор та коли очікувати стабілізації цін: прогноз аналітика

За її словами, на зростання цін на цукор в червні 2022 року впливає цілий ряд факторів:

Підвищений попит зі сторони споживачів через сезон консервування фруктів;

Зростання вартості енергоносіїв, пального, значне зростання вартості доставки;

Кінець сезону, коли традиційно трішки зростають ціни.

Як зазначила Литвин, у вересні вже розпочнеться збір врожаю цукрових буряків нового сезону і, відповідно, новий сезон цукроваріння.

"Якщо погодні умови дозволять отримати гарну врожайність, бо засіяли достатню кількість площ, то буде вироблено достатню кількість цукру і ціна стабілізується. Однак інфляційні процеси, які можуть спостерігатися в Україні, можуть додатково вплинути на подальше ціноутворення", - спрогнозувала аналітик.