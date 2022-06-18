Почему в Украине подорожал рис, и стоит ли ожидать снижения цены

Как отметила аналитик, Украина на 40% обеспечивала свою потребность собственным производством, а остальное импортировалось из Индии, Китая, Пакистана и других стран.

"Производство риса в Украине сосредоточено в 2 областях: Одесской и Херсонской и суммарно эти области в 2021 году вырастили 50 тыс. т риса. Из-за временной оккупации Херсонской области, мы в этом году потеряли часть территорий для выращивания риса, соответственно необходимо увеличить импорт, так как выращивать рис по всей территории Украины не позволяют естественно-климатические условия", - сказала Литвин.

По ее словам, из-за блокирования морских портов стоимость логистики значительно подорожала, поскольку завозить приходится более длинным путем через западные границы страны.

"Удорожание логистических затрат привело к росту цен на рис. И пока наши украинские порты не будут разблокированы российскими войсками, надеяться на снижение цены, пожалуй, не стоит",- добавила она.