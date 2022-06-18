UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Почему в Украине подорожал рис, и стоит ли ожидать снижения цены

Фото: цены на рис не упадут (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украина зависит от импортных поставок риса. Пока украинские порты не будут разблокированы российскими войсками, надеяться на снижение цены не стоит.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказала Светлана Литвин, аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

Как отметила аналитик, Украина на 40% обеспечивала свою потребность собственным производством, а остальное импортировалось из Индии, Китая, Пакистана и других стран.

"Производство риса в Украине сосредоточено в 2 областях: Одесской и Херсонской и суммарно эти области в 2021 году вырастили 50 тыс. т риса. Из-за временной оккупации Херсонской области, мы в этом году потеряли часть территорий для выращивания риса, соответственно необходимо увеличить импорт, так как выращивать рис по всей территории Украины не позволяют естественно-климатические условия", - сказала Литвин.

По ее словам, из-за блокирования морских портов стоимость логистики значительно подорожала, поскольку завозить приходится более длинным путем через западные границы страны.

"Удорожание логистических затрат привело к росту цен на рис. И пока наши украинские порты не будут разблокированы российскими войсками, надеяться на снижение цены, пожалуй, не стоит",- добавила она.

Напомним, по данным Госстата в мае по сравнению с апрелем рис подорожал на 16,3% до 46,6 гривен за килограмм, крупа гречневая - 12,2% до 69,3 гривен за килограмм.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Цены на продукты