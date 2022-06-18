Чому в Україні подорожчав рис, та чи варто очікувати зниження ціни

Як зазначила аналітик, Україна на 40% забезпечувала свою потребу власним виробництвом, а решта імпортувалося з Індії, Китаю, Пакистану та інших країн.

"Виробництво рису в Україні зосереджено у 2 областях: Одеській та Херсонській і сумарно ці області у 2021 році виростили 50 тис. т рису. Через тимчасову окупацію Херсонської області, ми цього року втратили частину територій для вирощування рису, відповідно необхідно збільшити імпорт, так як вирощувати рис по всій території України не дозволяють природньо-кліматичні умови", - сказала Литвин.

За її словами, через блокування морських портів вартість логістики значно здорожчала, оскільки завозити приходиться більш довгим шляхом через західні кордони країни.

"Здорожчання логістичних затрат призвело до зростання цін на рис. І доки наші українські порти не будуть розблоковані російськими військами, сподіватися на зниження ціни, мабуть, не варто", - додала вона.