Почему не удается выровнять официальный и наличный курс доллара: ответ НБУ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Национального банка Кирилла Шевченко для forbes.ua.

По его словам, реакция наличного курса после повышения фиксированного до 36,56 гривен за доллар была ожидаемой. В частности, она была ситуативной и имела психологическую окраску, которая подогревалась спекуляциями.

"Разница между официальным и наличным курсами прежде всего связана с существованием валютных ограничений, которые в свою очередь необходимы для защиты международных резервов. Пока будут существовать ограничения, будет существовать и эта курсовая разница", - отметил Шевченко.

Он добавил, что для того, чтобы сдержать курсовую разницу, были расширены возможности банков по продаже наличной валюты.