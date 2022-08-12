Чому не вдається вирівняти офіційний і готівковий курс долара: відповідь НБУ

Офіційний і готівковий курс долара в Україні не вдається вирівняти через валютні обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови Національного банку Кирила Шевченка для forbes.ua.

За його словами, реакція готівкового курсу після підвищення фіксованого до 36,56 гривень за долар була очікуваною. Зокрема, вона була ситуативною і мала психологічне забарвлення, яке підігрівалося спекуляціями.

"Різниця між офіційним і готівковим курсами насамперед пов'язана з існуванням валютних обмежень, які в свою чергу необхідні для захисту міжнародних резервів. Поки будуть існувати обмеження, буде існувати і ця курсова різниця", - зазначив Шевченко.

Він додав, що для того, щоб стримати курсову різницю, були розширені можливості банків з продажу готівкової валюти.