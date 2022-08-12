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Почему не удается выровнять официальный и наличный курс доллара: ответ НБУ

Новина українською →
Киев, Пятница 12 августа 2022 18:33
Почему не удается выровнять официальный и наличный курс доллара: ответ НБУ Фото: глава НБУ Кирилл Шевченко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

Официальный и наличный курс доллара в Украине не удается выровнять из-за валютных ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Национального банка Кирилла Шевченко для forbes.ua.

По его словам, реакция наличного курса после повышения фиксированного до 36,56 гривен за доллар была ожидаемой. В частности, она была ситуативной и имела психологическую окраску, которая подогревалась спекуляциями.

"Разница между официальным и наличным курсами прежде всего связана с существованием валютных ограничений, которые в свою очередь необходимы для защиты международных резервов. Пока будут существовать ограничения, будет существовать и эта курсовая разница", - отметил Шевченко.

Он добавил, что для того, чтобы сдержать курсовую разницу, были расширены возможности банков по продаже наличной валюты.

Напомним, ранее финансовые аналитики рассказали РБК-Украина, почему курс на наличном рынке усилился до менее чем 40 гривен за доллар.

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