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Чому не вдається вирівняти офіційний і готівковий курс долара: відповідь НБУ

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Київ, П'ятниця 12 серпня 2022 18:33
Чому не вдається вирівняти офіційний і готівковий курс долара: відповідь НБУ Фото: глава НБУ Кирило Шевченко (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

Офіційний і готівковий курс долара в Україні не вдається вирівняти через валютні обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови Національного банку Кирила Шевченка для forbes.ua.

За його словами, реакція готівкового курсу після підвищення фіксованого до 36,56 гривень за долар була очікуваною. Зокрема, вона була ситуативною і мала психологічне забарвлення, яке підігрівалося спекуляціями.

"Різниця між офіційним і готівковим курсами насамперед пов'язана з існуванням валютних обмежень, які в свою чергу необхідні для захисту міжнародних резервів. Поки будуть існувати обмеження, буде існувати і ця курсова різниця", - зазначив Шевченко.

Він додав, що для того, щоб стримати курсову різницю, були розширені можливості банків з продажу готівкової валюти.

Нагадаємо, раніше фінансові аналітики розповіли РБК-Україна, чому курс на готівковому ринку посилився до менш ніж 40 гривень за долар.

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