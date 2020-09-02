Почему стоит хоть раз попробовать AirPods?

Эргономичные и компактные беспроводные изделия получили широкий спрос среди пользователей различных «яблочных» гаджетов. AirPods оснащены левым и правым вкладышами, которые можно эксплуатировать как совместно, так и каждый отдельно. При надевании аксессуаров они мгновенно устанавливают соединение с коммуникатором.

Пятнадцатиминутная подзарядка наушников в специализированном футляре дает возможность прослушать музыкальные файлы в течение трех часов или два часа разговаривать по телефону. Гарнитура воспроизводит аудиоконтент в стереофоническом режиме с широким диапазоном частот и впечатляющими басами.

Высокопроизводительный микропроцессор и кейс-зарядка наушников

При производстве изделий специалисты американской компании использовали фирменный микрочип, который поддерживает модуль Bluetooth, отвечающий за мгновенное подсоединение к устройствам. Модель обеспечивает высокую скорость обмена информацией и студийное качество звучания музыки. Наушники автоматически подключаются к разным моделям мобильной техники, смарт-часов, планшетов, моноблоков.

Наличие встроенных датчиков позволяет аксессуарам мгновенно распознавать текущее положение и приостанавливать звучание аудиофайлов при их снятии. Встроенная литий-ионная батарея гарантирует возможность пятичасовой эксплуатации устройства без дополнительной зарядки. При помощи футляра можно 2-3 раза полностью зарядить изделие, что гарантирует качественную работу в течение суток.

Потребителям, которые думают о приобретении суперсовременных беспроводных аксессуаров с поддержкой режима «Совместный доступ к аудио» стоит заказать https://estore.ua/naushniki/manufacturer:apple;model:airpods;model_headphones:airpods_pro/. Гарнитура комплектуется эффективной системой активного подавления наружных шумов при воспроизведении музыки. Наушники оснащены тремя парами мягких силиконовых вкладышей, которые легко фиксируются и не спадают.

Важные особенности и комплектация аксессуаров

Для комфортного наблюдения за текущим статусом зарядки на передней стороне кейса предусмотрено наличие индикатора аккумулятора. Модель поддерживает инновационную функцию Multipoint, которая позволяет подсоединять беспроводные наушники одновременно к нескольким Bluetooth-девайсам. Устройство оборудовано мощнейшими динамиками, диапазон частот которых равняется от 20 до 20000 Гц.

«Яблочные» изделия укомплектованы:

футляром;

проводом Lighting;

гарантийным талоном;

инструкцией для потребителей.

Какова цена новой гарнитуры?

Благодаря специальной форме вкладышей беспроводная гарнитура отлично подойдет для любых видов мужских и женских ушных раковин. Встроенный ассистент Siri позволяет принять звонок, прочитать SMS и запустить нужный трек при помощи голоса пользователя устройства. Купить современные изделия по выгодной стоимости можно в интернет-магазине eStore.ua. Транспортная компания «Новая Почта» привезет продукцию в каждый населенный пункт Украины.

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