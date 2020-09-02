Чому варто хоч раз спробувати AirPods?

Ергономічні та компактні бездротові вироби отримали широкий попит серед користувачів різних «яблучних» гаджетів. AirPods оснащені лівим і правим вкладишами, які можна експлуатувати як спільно, так і кожен окремо. При надяганні аксесуарів вони миттєво встановлюють з'єднання з комунікатором.
П'ятнадцятихвилинна підзарядка навушників в спеціалізованому футлярі дає можливість прослухати музичні файли протягом трьох годин або два години розмовляти по телефону. Гарнітура відтворює аудіоконтент в стереофонічному режимі з широким діапазоном частот і вражаючими басами.
При виробництві виробів фахівці американської компанії використовували фірмовий мікрочіп, який підтримує модуль Bluetooth, що відповідає за миттєве під'єднання до пристроїв. Модель забезпечує високу швидкість обміну інформацією і студійне якість звучання музики. Навушники автоматично підключаються до різних моделей мобільної техніки, смарт-годин, планшетів, моноблоків.
Наявність вбудованих датчиків дозволяє аксесуарів миттєво розпізнавати поточний стан і припиняти звучання аудіофайлів при їх знятті. Вбудована літій-іонна батарея гарантує можливість п'ятигодинний експлуатації пристрою без додаткової зарядки. За допомогою футляра можна 2-3 рази повністю зарядити виріб, що гарантує якісну роботу протягом доби.
Споживачам, які думають про придбання суперсучасних бездротових аксесуарів з підтримкою режиму «Спільний доступ до аудіо» варто замовити estore.ua. Гарнітура комплектується ефективною системою активного придушення зовнішніх шумів при відтворенні музики. Навушники оснащені трьома парами м'яких силіконових вкладишів, які легко фіксуються і не спадають.
Для комфортного спостереження за поточним статусом зарядки на передній стороні кейса передбачено наявність індикатора акумулятора. Модель підтримує інноваційну функцію Multipoint, яка дозволяє приєднувати бездротові навушники одночасно до кількох Bluetooth-девайсів. Пристрій обладнаний найпотужнішими динаміками, діапазон частот яких дорівнює від 20 до 20000 Гц.
«Яблучні» вироби укомплектовані:
Завдяки спеціальній формі вкладишів бездротова гарнітура відмінно підійде для будь-яких видів чоловічих і жіночих вушних раковин. Вбудований асистент Siri дозволяє прийняти дзвінок, прочитати SMS і запустити потрібний трек за допомогою голосу користувача пристрою. Купити сучасні вироби за вигідною вартості можна в інтернет-магазині eStore.ua. Транспортна компанія «Нова Пошта» привезе продукцію в кожен населений пункт України.
Замовляйте пристрою за допомогою функції зворотного дзвінка, оформивши необхідну заявку на сайті.