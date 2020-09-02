Чому варто хоч раз спробувати AirPods?

Ергономічні та компактні бездротові вироби отримали широкий попит серед користувачів різних «яблучних» гаджетів. AirPods оснащені лівим і правим вкладишами, які можна експлуатувати як спільно, так і кожен окремо. При надяганні аксесуарів вони миттєво встановлюють з'єднання з комунікатором.

П'ятнадцятихвилинна підзарядка навушників в спеціалізованому футлярі дає можливість прослухати музичні файли протягом трьох годин або два години розмовляти по телефону. Гарнітура відтворює аудіоконтент в стереофонічному режимі з широким діапазоном частот і вражаючими басами.

Високопродуктивний мікропроцесор і кейс-зарядка навушників

При виробництві виробів фахівці американської компанії використовували фірмовий мікрочіп, який підтримує модуль Bluetooth, що відповідає за миттєве під'єднання до пристроїв. Модель забезпечує високу швидкість обміну інформацією і студійне якість звучання музики. Навушники автоматично підключаються до різних моделей мобільної техніки, смарт-годин, планшетів, моноблоків.

Наявність вбудованих датчиків дозволяє аксесуарів миттєво розпізнавати поточний стан і припиняти звучання аудіофайлів при їх знятті. Вбудована літій-іонна батарея гарантує можливість п'ятигодинний експлуатації пристрою без додаткової зарядки. За допомогою футляра можна 2-3 рази повністю зарядити виріб, що гарантує якісну роботу протягом доби.

Споживачам, які думають про придбання суперсучасних бездротових аксесуарів з підтримкою режиму «Спільний доступ до аудіо» варто замовити estore.ua. Гарнітура комплектується ефективною системою активного придушення зовнішніх шумів при відтворенні музики. Навушники оснащені трьома парами м'яких силіконових вкладишів, які легко фіксуються і не спадають.

Важливі особливості і комплектація аксесуарів

Для комфортного спостереження за поточним статусом зарядки на передній стороні кейса передбачено наявність індикатора акумулятора. Модель підтримує інноваційну функцію Multipoint, яка дозволяє приєднувати бездротові навушники одночасно до кількох Bluetooth-девайсів. Пристрій обладнаний найпотужнішими динаміками, діапазон частот яких дорівнює від 20 до 20000 Гц.

«Яблучні» вироби укомплектовані:

футляром;

проводом Lighting;

гарантійним талоном;

інструкцією для споживачів.

Яка ціна нової гарнітури?

Завдяки спеціальній формі вкладишів бездротова гарнітура відмінно підійде для будь-яких видів чоловічих і жіночих вушних раковин. Вбудований асистент Siri дозволяє прийняти дзвінок, прочитати SMS і запустити потрібний трек за допомогою голосу користувача пристрою. Купити сучасні вироби за вигідною вартості можна в інтернет-магазині eStore.ua. Транспортна компанія «Нова Пошта» привезе продукцію в кожен населений пункт України.

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