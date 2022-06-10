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Почему россияне стали чаще обстреливать Николаев: ответ мэра

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Николаев, Пятница 10 июня 2022 09:25
Почему россияне стали чаще обстреливать Николаев: ответ мэра Фото: мэр Николаева Александр Сенкевич (mkrada.gov)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

Увеличение интенсивности обстрелов российскими войсками Николаева связано с подтягиванием врагом самоходных артиллерийских установок типа "Пион". Их дальность может достигать до 47 километров.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич.

По его словам оккупанты перебрасывают эти установки из Крыма в Херсонскую область.

"Далее вражеские войска подъезжают на безопасное для них расстояние до Николаева и начинают палить. Они достают до двух районов - отдаленного района Корабельного и Ингульского района города Николаева", - пояснил Сенкевич.

Он также отметил, что на наибольшей дистанции разлет этого снаряда от цели составляет около 500 метров.

"То есть они просто палят в направлении города, попадают по жилым районам и убивают мирных людей. Буквально четыре дня назад, 4 июня (разговор состоялся 9 июня, - ред.) погибло три женщины. Две на месте - они сидели у подъезда на лавочке. Одна проходила мимо них - ее скорая не довезла до больницы и она также умерла. Через два дня, 6 июня еще один человек погиб в то время, когда он ехал в машине к себе домой в частном секторе", - рассказал Сенкевич.

То есть, как объясняет мэр, обстрелы проводятся не по каким-то военным объектам, а просто в направлении города.

"Они (оккупанты - ред.) выезжают из Херсона на 10-15 километров и оттуда стреляют в том радиусе, куда могут достать. Наша артиллерия бьет на 20-30 километров - она не достает до них. Поэтому они могут вот такое делать", - говорит Сенкевич.

Впрочем, по его словам, Силы спецопераций их достают. Уже было уничтожено несколько единиц этих "Пионов", но есть информация, что они еще подтягивают эти установки и накапливают их в Херсонской области.

Мэр Николаева считает, что цель постоянных обстрелов со стороны оккупантов заключается в атаке по жилым кварталам, убийстве людей, психологической дестабилизации настроений мирных жителей и военных, а также в демонстрации своего присутствия и возможностей их артиллерии.

Напомним, также Сенкевич рассказал, угрожает ли городу наступление российских войск в ближайшее время.

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