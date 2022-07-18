Почему Россия начала бить по городам из зенитных комплексов С-300: объяснение ВСУ

Использование противником тяжелых зенитных ракет для поражения наземных целей объясняется тем, что оккупанты все же экономят современное технологическое вооружение.

А зенитные управляемые ракеты к комплексу ЗРК С-300 предположительно имеют в избытке, поэтому и используют их в прифронтовых зонах, сейчас речь идет о Николаевской и Харьковской операционных зонах.

Этот комплекс может работать, как по воздушным, так и по наземным и надводным целям. Правда поражение объектов не будет таким разрушительным, как при работе типичных огневых средств по земле.

Боевая часть зенитных ракет предназначена для поражения небронированных целей (фюзеляжей самолетов) тысячами поражающих элементов.