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Почему для России важен остров Змеиный: ответ эксперта

Фото: РФ намерена устроить на Змеином плацдарм для стягивания войск в Приднестровье (president.gov.ua)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

Россия хочет устроить на острове Змеиный плацдарм для переброски своих войск в Приднестровье. Однако украинские военные всячески пытаются этому помешать.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Сегодня все события вокруг острова Змеиный - это результат попытки россиян подготовить плацдарм для переброски войск в Приднестровье. А мы пытаемся этому помешать. Через свое воздушное пространство мы же не пропустим самолет с их военными", - сказал Жданов.

При этом, по его словам, чтобы пробиться в Приднестровье, можно еще использовать Бессарабию и высадить там морской десант.

"Днестровский лиман фактически защищает эту территорию, отделяя ее от основной территории Украины. Зачем же враг разрушал там мост? Чтобы зайти в лиман катерами, которые мы разрушаем "Байрактарами", и поддерживать высадку десанта огневым прикрытием. Но для этого нужно закрыть воздух", - отметил Жданов.

Эксперт пояснил, поэтому российские оккупанты и постоянно пытались поставить на Змеиный комплексы ПВО С-300.

"Мы пока все жжем. Если с этого острова прикрыть небо, тогда россияне могли бы обеспечивать прикрытие для высадки своего десанта. Раньше это делал крейсер "Москва", а теперь им надо установить стационарную ПВО, чтобы прикрыть эту их операцию", - резюмировал он.

Фото: остров Змеиный (скриншот Google-карта)

Напомним, недавно стало известно, что Вооруженные силы Украины уничтожили российский вертолет с десантом на острове Змеиный.

Также сообщалось, что возле Змеиного украинские "Байрактары" уничтожили десантный катер типа "Серна" из ЗРК "Тор", дваа десантно-штурмовых катера типа "Раптор", а еще один существенно повредили.

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