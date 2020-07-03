ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Почему Нацбанк потерял главу? Свобода Слова Савика Шустера сегодня в 21.00

Новости » Пресс-релизы     03.07.2020 - 11:36

Почему глава Нацбанка подал в отставку? Кто оказывал на него политическое давление? Каковы будут последствия для Украины? Вырастет ли курс гривны?

Чем на самом деле дышит страна – в "Свободе слова Савика Шустера" в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале "Украина" и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Петр Порошенко, Президент Украины (2014-2019);

Юлия Тимошенко, премьер-министр Украины (2007-2010);

Арсений Яценюк, премьер-министр Украины (2014-2016);

Владимир Гройсман, премьер-министр Украины (2016-2019);

Алексей Гончарук, премьер-министр Украины (2019 - март 2020);

Сергей Марченко, министр финансов Украины;

Александр Данилюк, министр финансов Украины (2016-2018);

Тимофей Милованов, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины (2019 - март 2020);

Игорь Палица, народный депутат, "За будущее", секретарь Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Томаш Фиала, генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital.

Они говорят, а решает народ.

Новости Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь