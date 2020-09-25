Почем covid для народа?

Кто зарабатывает на тестах на коронавирус? Почему мы платим за них более 1000 гривен?

Почему выборы, которые состоятся в октябре, могут стать судьбоносными для страны?

"Инаугурация" Лукашенко, как должна реагировать Украина?

Чем на самом деле дышит страна – в “Свободе слова Савика Шустера” в пятницу в 21:00.

Смотрите на телеканале “Украина” и в интернете @shusteronline.

Гости студии:

Юлия Тимошенко, лидер партии ВО “Батькивщина”, (впервые после выздоровления от COVID-19);

Александр Корниенко, глава партии “Слуга народа”;

Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии “Оппозиционная платформа - за жизнь”;

Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии “Европейская солидарность”;

Кира Рудык, глава партии “Голос”;

Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины;

Борис Филатов, мэр Днепра;

Андрей Садовой, мэр Львова;

Станислав Шушкевич, председатель Верховного Совета Республики Беларусь (1991-1994);

Павел Латушко, министр культуры Беларуси (2009–2012), член президиума Координационного совета Беларуси;

Татьяна Хомич, сестра Марии Колесниковой;

Александр Коляда, биолог-генетик.

Они говорят, а решает народ.