З початку вторгнення Повітряні сили зафіксували майже мільйон цілей РФ

Від початку вторгнення Повітряні сили ЗСУ зафіксували майже мільйон цілей РФ. Зокрема, 175 тисяч літаків і 100 тисяч вертольотів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

Як зазначають військові, з початку вторгнення Росії радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід понад 345 тисяч ворожих цілей - 175 тисяч літаків, 100 тисяч вертольотів, 57 тисяч БПЛА, понад 13 тисяч ракет різних типів.

"Майже мільйон повітряних цілей зафіксували радіотехнічні війська з початку повномасштабного вторгнення Росії", - йдеться у повідомленні.

День радіотехнічних військ Повітряних Сил ЗСУ

30 листопада відзначається День радіотехнічних військ Повітряних Сил ЗС України. Цей рід військ називають "очима Повітряних Сил".

Цілодобово військовослужбовці радіотехнічних військ (РТВ) виявляють та супроводжують сотні ворожих літаків, вертольотів, безпілотників, бомб та ракет противника.

Для прикладу, під час дронової атаки по Україні в ніч на 30 листопада, українські військові здійснили супровід 10 російських БПЛА. ППО вдалось збити 8 безпілотників під час обстрілу РФ.

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