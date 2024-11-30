С начала вторжения Воздушные силы зафиксировали почти миллион целей РФ

С начала вторжения Воздушные силы ВСУ зафиксировали почти миллион целей РФ. В частности, 175 тысяч самолетов и 100 тысяч вертолетов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ .

Как отмечают военные, с начала вторжения России радиотехническими войсками обнаружено и осуществлено сопровождение более 345 тысяч вражеских целей - 175 тысяч самолетов, 100 тысяч вертолетов, 57 тысяч БПЛА, более 13 тысяч ракет различных типов.

"Почти миллион воздушных целей зафиксировали радиотехнические войска с начала полномасштабного вторжения России", - говорится в сообщении.

День радиотехнических войск Воздушных Сил ВСУ

30 ноября отмечается День радиотехнических войск Воздушных Сил ВС Украины. Этот род войск называют "глазами Воздушных Сил".

Круглосуточно военнослужащие радиотехнических войск (РТВ) обнаруживают и сопровождают сотни вражеских самолетов, вертолетов, беспилотников, бомб и ракет противника.

Например, во время дроновой атаки по Украине в ночь на 30 ноября, украинские военные осуществили сопровождение 10 российских БПЛА. ПВО удалось сбить 8 беспилотников во время обстрела РФ.

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