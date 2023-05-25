З початку війни теплоелектростанції ДТЕК зазнали понад 40 атак

За його даними, через обстріли під час виконання своїх професійних обов'язків загинуло троє й було поранено 32 енергетики.

"Обстріли не припиняють і тепер. А це означає, що теплогенерація продовжує втрачати обладнання", - зазначив Салєєв, уточнивши, що для відновлення ТЕС на сьогодні потрібно майже 7 млрд грн.

На його переконання, теплова генерація і загалом українська енергосистема впоралися із викликами найскладнішого осінньо-зимового періоду передусім завдяки мужності енергетиків та об’єднанню з європейською енергосистемою.

"Коли взимку був дефіцит електроенергії, її імпортували з європейських країн. А тепер, коли в системі спостерігається профіцит електроенергії, в України є додаткові можливості для генерації, для її експорту й залучення зовнішніх коштів", - уточнив він.

Салєєв додав, що під час останньої зими енергетики ДТЕК неодноразово "підіймали з нуля" теплоелектростанції після їх повної зупинки.

"Протягом 2022 року ми змогли відпустити на наших станціях 17,9 млрд кВт*год електроенергії. Це, безумовно, менше, ніж попереднього року, але дозволило максимально забезпечувати систему і балансувати її, попри втрачені станції і те, що частково блоки були зупинені, а ті, що працювали, робили це без перерв, зупинок, планових ремонтів, несучи максимальне навантаження". - зазначив Салєєв.



Раніше повідомлялося, що у травні росіяни тричі атакували ТЕС ДТЕК. Ще одну теплоелектростанцію компанії було зупинено 19 травня через обстріл і пошкодження ворогом магістральних ліній.