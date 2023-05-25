С начала войны теплоэлектростанции ДТЭК подверглись более 40 атак

По его данным, из-за обстрелов во время выполнения своих профессиональных обязанностей погибли трое и были ранены 32 энергетики.

"Обстрелы не прекращают и теперь. А это значит, что теплогенерация продолжает терять оборудование", - отметил Салеев, уточнив, что для возобновления ТЭС на сегодняшний день нужно почти 7 млрд грн.

По его убеждению, тепловая генерация и украинская энергосистема справились с вызовами самого сложного осенне-зимнего периода прежде всего благодаря мужеству энергетиков и объединению с европейской энергосистемой.

"Когда зимой был дефицит электроэнергии, ее импортировали из европейских стран. А теперь, когда в системе наблюдается профицит электроэнергии, у Украины есть дополнительные возможности для генерации, ее экспорта и привлечения внешних средств", - уточнил он.

Салеев добавил, что в последнюю зиму энергетики ДТЭК неоднократно "поднимали с нуля" теплоэлектростанции после их полной остановки.

"В течение 2022 года мы смогли отпустить на наших станциях 17,9 млрд кВт*ч электроэнергии. Это, безусловно, меньше, чем в прошлом году, но позволило максимально обеспечивать систему и балансировать ее, несмотря на потерянные станции и то, что частично блоки были остановлены, а работавшие делали это без перерывов, остановок, плановых ремонтов, неся максимальную нагрузку". – отметил Салеев.



Ранее сообщалось, что в мае россияне трижды атаковали ТЭС ДТЭК. Еще одна теплоэлектростанция компании была остановлена 19 мая из-за обстрела и повреждения врагом магистральных линий.