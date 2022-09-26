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З початку війни енергетики ДТЕК повернули світло для 4 млн родин

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Понеділок 26 вересня 2022 18:10
З початку війни енергетики ДТЕК повернули світло для 4 млн родин Фото: з початку війни енергетики ДТЕК повернули світло для 4 млн родин (dtek com)
Автор: Юлія Бойко

Енергетики компанії ДТЕК разом із ЗСУ з початку війни повернули світло в домівки понад 4 млн українців, які були знеструмлені через обстріли російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

"За 215 днів повномасштабної повернули світло для 4 млн родин Київської, Донецької, Дніпропетровської, Одеської областей та в м. Київ. Зазначається, що значній частині цих родин світло доводилось повертати декілька разів через регулярні обстріли", - повідомили в компанії.

Лише за останній тиждень електропостачання відновили понад 100 тисячам родин Дніпропетровщини та Донеччини, котрі зараз регулярно страждають від бойових дій.

"Тільки за минулий тиждень фахівці ДТЕК Мережі відновили роботу електромереж, що були пошкоджені внаслідок бойових дій, у 121 населеному пункті Донецької та Дніпропетровської областей. Електропостачання відновили для 108 тисяч родин", - повідомляють в ДТЕК.

Зокрема у Донецькій області за минулий тиждень світло повернули понад 90 тисяч домогосподарств у 83 населених пунктах Бахмутського, Краматорського, Волноваського та Покровського районів.

Ще електропостачання відновили 18 тисячам родинам у 38 населених пунктах Криворізького, Нікопольського та Синельниківського районів Дніпропетровської області.

Раніше в ДТЕК повідомляли, що для підготовки до опалювального періоду енергетики ДТЕК оновлять понад 2 тисячі км електроліній та обстежать мережі, що живлять понад 300 об’єктів критичної інфраструктури - котельні, школи, садочки та медзаклади.

Нагадаємо, компанії ДТЕК, "Укренерго", "Центренерго" та "Укрзалізниця" запустили проект "Герої енергетичного фронту" для вшанування праці енергетиків. На сайті проекту зібрано та опубліковано історії енергетиків, які продовжують героїчно працювати в умовах війни.

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