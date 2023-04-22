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З початку війни "ДТЕК Енерго" працевлаштував понад 2,6 тис. переселенців

Фото: з початку війни "ДТЕК Енерго" працевлаштував понад 2,6 тис. переселенців (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

За більше ніж рік повномасштабного вторгнення понад 6,8 тис. українців отримали роботу на підприємствах "ДТЕК Енерго", з яких 2,6 тис. - переселенці, повідомляє компанія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

"З початку повномасштабного вторгнення росії до вугледобувних, енергетичних та машинобудівних підприємств компанії приєдналося понад 6,8 тисяч нових працівників. Левова частка із них, а це більше 2,6 тисяч людей, - українці, які були змушені покинути рідні домівки через окупацію або близькість бойових дій", - йдеться в ньому.

В компанії зазначили, що близько 95% переселенців працевлаштувалися на вугледобувних підприємствах. Більшість з них не мали шахтарської спеціальності та пройшли перенавчання прямо на виробництві.

"В історії "ДТЕК Енерго" ми пережили і численні переїзди працівників з небезпечних місць, і релокації наших підприємств. Тому розуміємо і завжди намагаємося підтримати людей, які вимушені були покинути свій дім через бойові дії», - підкреслив генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв.

Нагадаємо, за останні пів року ДТЕК відремонтував 9 енергоблоків ТЕС, ввів роботу 19 нових лав, а також відвантажив 181 тис. тонн вугілля для потреб державної теплової генерації.

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ДТЕК