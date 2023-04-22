З початку війни "ДТЕК Енерго" працевлаштував понад 2,6 тис. переселенців

"З початку повномасштабного вторгнення росії до вугледобувних, енергетичних та машинобудівних підприємств компанії приєдналося понад 6,8 тисяч нових працівників. Левова частка із них, а це більше 2,6 тисяч людей, - українці, які були змушені покинути рідні домівки через окупацію або близькість бойових дій", - йдеться в ньому.

В компанії зазначили, що близько 95% переселенців працевлаштувалися на вугледобувних підприємствах. Більшість з них не мали шахтарської спеціальності та пройшли перенавчання прямо на виробництві.

"В історії "ДТЕК Енерго" ми пережили і численні переїзди працівників з небезпечних місць, і релокації наших підприємств. Тому розуміємо і завжди намагаємося підтримати людей, які вимушені були покинути свій дім через бойові дії», - підкреслив генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв.

Нагадаємо, за останні пів року ДТЕК відремонтував 9 енергоблоків ТЕС, ввів роботу 19 нових лав, а також відвантажив 181 тис. тонн вугілля для потреб державної теплової генерації.