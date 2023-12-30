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З початку року "Укрзалізниця" здійснила понад тисячу евакуаційних рейсів

Україна, Субота 30 грудня 2023 05:16
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З початку року "Укрзалізниця" здійснила понад тисячу евакуаційних рейсів Фото: у році, що минає, "Укрзалізниця" евакуювала понад 60 тисяч людей (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Впродовж року, що минає, "Укрзалізниця" здійснила понад тисячу евакуаційних рейсів, під час яких перевезла більше 60 тисяч людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram компанії-перевізника.

Зазначається, що "Укрзалізниця" провела 1100 евакуаційних рейсів з Херсонської, Донецької, Запорізької та Сумської областей, а також евакуювала понад 61 тисячу пасажирів, серед яких - майже 15 тисяч дітей та людей з інвалідністю.

Крім того, залізничники перевезли медичними поїздами майже 4500 поранених цивільних та цивільних з важкими захворюваннями, що потребували спеціальних умов перевезення.

"У всіх працівників залізниці наприкінці цього року є одне головне бажання: щоб наприкінці наступного року в графі "евакуйовані пасажири" ми могли проставити цифру "0". І видалити цю строку з аналітики на 2025 рік - за відсутністю потреби в ній", - йдеться у повідомленні.

Досягнення та плани компанії на 2024 рік

За підсумками 2023 року, внутрішні перевезення "Укрзалізниці" мають скласти 77 млн тонн. У 2024 році "УЗ" планує перевезти 147 млн тонн вантажів і отримати 7 млрд прибутку.

На початку грудня "Укрзалізниця" запустила сервіс бронювання квитків для військових.

Про те, як військовому придбати квиток на поїзд, якщо їх вже розкупили, читайте у спецматеріалі РБК-Україна.

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