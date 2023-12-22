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У 2024 році УЗ планує перевезти 147 млн тонн вантажів і отримати 7 млрд прибутку

П'ятниця 22 грудня 2023 12:48
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У 2024 році УЗ планує перевезти 147 млн тонн вантажів і отримати 7 млрд прибутку Фото: у 2024 році УЗ планує перевезти 147 млн тонн вантажів і отримати 7 млрд прибутку (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

За результатами поточного року, внутрішні перевезення "Укрзалізниці" мають скласти 77 млн тонн. Експорт, згідно з оперативними планами, має скласти 63 млн тонн, імпорт - 6 млн тонн, транзит - 1 млн тонн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління компанії Євгена Лященка.

Таким чином, УЗ планує у 2023 році перевезти 147 млн тонн вантажів.

У минулому, 2022 році, компанією було перевезено 151 млн тонн вантажів. Це більш ніж вдвічі менше, ніж у 2021 - коли вантажні перевезення АТ УЗ становили 314 млн тонн.

За підсумками 2023 року УЗ планує отримати 7 млрд грн чистого прибутку - після 9,6 млрд грн чистого збитку 2022-го.

За словами Лященка, у 2023 році компанія отримає дохід у розмірі 99,6 млрд грн, 82,1 млрд з якого припадає на вантажні перевезення, 8,4 млрд грн - пасажирські перевезення і 9,1 млрд грн - інші доходи.

Наступного року цей рекорд компанія планує повторити. У цьому, як очікується, допоможуть оновлення антикорупційної програми, підвищення ефективності закупівель та витрат та збільшення обсягів вантажоперевезень - зокрема, максимальне використання можливостей українського морського коридору.

Раніше УЗ мала намір підвищити тарифи на вантажні перевезення, обґрунтовуючи це збитками. Однак пізніше стало очевидно, що підвищення не потрібне, адже компанія планує значний прибуток.

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