З початку року ТЕС ДТЕК згенерували 4,5 млрд кВт-г електроенергії

"В умовах війни і атак ворога теплова генерація "ДТЕК Енерго" продовжує підтримувати стійкість української енергосистеми своїми балансуючими потужностями. У січні - квітні цього року ТЕС компанії згенерували в українську енергосистему майже 4,5 млрд кВт*год електроенергії", - йдеться в ньому.

За словами генерального директора компанії Ільдара Салєєва, з вересня теплова генерація ДТЕК була атакована 32 рази і на відновлення пошкодженого та зруйнованого обладнання ТЕС компанії потрібно понад 6,5 млрд грн.

"Попри це і обстріли, що продовжуються, енергетики роблять все можливе, щоб підтримувати стійкість української енергосистеми маневровими потужностями", - підкреслив Салєєв.

Нагадаємо, протягом поточного тижня окупанти двічі обстріляли одну з теплоелектростанцій "ДТЕК Енерго", внаслідок чого серйозно постраждало обладнання ТЕС.