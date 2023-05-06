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С начала года ТЭС ДТЭК сгенерировали 4,5 млрд кВт-ч электроэнергии

Фото: с начала года ТЭС ДТЭК сгенерировали 4,5 млрд кВт-ч электроэнергии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

С начала 2023 года теплоэлектростанции "ДТЭК Энерго" сгенерировали в украинскую энергосистему почти 4,5 млрд кВт*ч электроэнергии, что эквивалентно среднему потреблению около 1,5 млн семей в течение целого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ДТЭК.

"В условиях войны и атак врага тепловая генерация "ДТЭК Энерго" продолжает поддерживать устойчивость украинской энергосистемы своими балансирующими мощностями. В январе - апреле этого года ТЭС компании сгенерировали в украинскую энергосистему почти 4,5 млрд кВт*ч электроэнергии", - говорится в нем.

По словам генерального директора компании Ильдара Салеева, с сентября тепловая генерация ДТЭК была атакована 32 раза и на восстановление поврежденного и разрушенного оборудования ТЭС компании потребовалось более 6,5 млрд грн.

"Несмотря на это и продолжающиеся обстрелы, энергетики делают все возможное, чтобы поддерживать устойчивость украинской энергосистемы маневровыми мощностями", - подчеркнул Салеев.

Напомним, в течение текущей недели оккупанты дважды обстреляли одну из теплоэлектростанций "ДТЭК Энерго", в результате чего серьезно пострадало оборудование ТЭС.

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ДТЭКЭлектроэнергия