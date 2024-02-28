UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

З початку року окупанти вивезли з порту Маріуполя понад 20 тисяч тонн краденого зерна

Фото: з початку року окупанти вивезли з порту Маріуполя понад 20 тисяч тонн краденого зерна (cfts.org.ua)
Автор: Сергей Новиков

Окупанти відвантажили в порту тимчасово окупованого Маріуполя нову партію зерна, вкраденого в українських аграріїв, обсягом 7800 тонн. Загалом же з початку 2024 року окупанти, як заявляють вони самі, відправили з Маріуполя морем понад 21 тис. тонн аграрної продукції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр транспортних стратегій.

У січні 2024 року окупанти відправили з порту Маріуполя 5 суден з зерном, вкраденим у українських аграріїв. А у жовтні минулого року вони скерували з Маріуполя і Бердянська 17 суден з краденими вантажами.

Крім того, окупанти заявляли про збільшення перевалки в захоплених портах, порівняно з вереснем.

Як відомо, протягом 2023 року порт окупованого Маріуполя обробив не менше 65 суден. Сукупний обсяг перевалки в порту за 12 місяців минулого року склав понад 142 тис. т вантажів - переважно зернових та металопродукції, вкраденої у України. З Маріуполя вантажі везуть до трьох російських портів і Севастополя.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Росія викрала з порту окупованого Маріуполя металу на 25 млн доларів.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська ФедераціяМаріупольпорт