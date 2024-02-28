З початку року окупанти вивезли з порту Маріуполя понад 20 тисяч тонн краденого зерна

У січні 2024 року окупанти відправили з порту Маріуполя 5 суден з зерном, вкраденим у українських аграріїв. А у жовтні минулого року вони скерували з Маріуполя і Бердянська 17 суден з краденими вантажами.

Крім того, окупанти заявляли про збільшення перевалки в захоплених портах, порівняно з вереснем.

Як відомо, протягом 2023 року порт окупованого Маріуполя обробив не менше 65 суден. Сукупний обсяг перевалки в порту за 12 місяців минулого року склав понад 142 тис. т вантажів - переважно зернових та металопродукції, вкраденої у України. З Маріуполя вантажі везуть до трьох російських портів і Севастополя.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Росія викрала з порту окупованого Маріуполя металу на 25 млн доларів.