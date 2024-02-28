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С начала года оккупанты вывезли из порта Мариуполя более 20 тысяч тонн ворованного зерна

Фото: с начала года оккупанты вывезли из порта Мариуполя более 20 тысяч тонн ворованного зерна (cfts.org.ua)
Автор: Сергей Новиков

Оккупанты отгрузили в порту временно оккупированного Мариуполя новую партию зерна, украденного у украинских аграриев, объемом 7800 тонн. Всего же с начала 2024 года оккупанты, как заявляют они сами, отправили из Мариуполя морем более 21 тыс. тонн аграрной продукции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр транспортных стратегий.

В январе 2024 года оккупанты отправили из порта Мариуполя 5 судов с зерном, украденным у украинских аграриев. А в октябре прошлого года они направили из Мариуполя и Бердянска 17 судов с ворованными грузами.

Кроме того, оккупанты заявляли об увеличении перевалки в захваченных портах по сравнению с сентябрем.

Как известно, в течение 2023 года порт оккупированного Мариуполя обработал не менее 65 судов. Совокупный объем перевалки в порту за 12 месяцев прошлого года составил более 142 тыс. т грузов - преимущественно зерновых и металлопродукции, украденной у Украины. Из Мариуполя грузы везут в три российских порта и Севастополь.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия похитила из порта оккупированного Мариуполя металла в 25 млн долларов.

 

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