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З початку року ДТЕК запустив 14 нових вугільних лав для підтримки енергосистеми

Фото: З початку року ДТЕК запустив 14 нових вугільних лав для підтримки енергосистеми (прес-служба компанії)
Автор: Олександр Мороз

З початку цього року шахтарі ДТЕК ввели в роботу 14 нових вугільних лав, щоб підтримувати стабільний вуглевидобуток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

зазначається, що зараз основний пріоритет енергетиків – якнайшвидше відновлення пошкоджених обстрілами потужностей та посилена підготовка до опалювального сезону, щоб українці якомога довше були зі світом і теплом.

Уточнюється, що важливу роль в цьому відіграють українські шахтарі, бо вони мають підтримувати достатні для надійної роботи теплової генерації запаси палива – десятки тисяч тонн вугілля щодня.

"З початку року шахтарі ДТЕК Енерго ввели в роботу 14 нових вугільних лав. Ще 12 планують ввести впродовж найближчих 4 місяців", - цитує прес-служба слова генерального директора ДТЕК Енерго Ільдара Салєєва. 

Він підкреслив, що це потрібно для того, щоб українські теплоелектростанції могли надійно працювати в піки споживання та впродовж осінньо-зимового періоду.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення ДТЕК Ріната Ахметова інвестував 17 млрд гривень власних коштів в українські шахти.

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