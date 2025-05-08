З початку року ДТЕК ввів в роботу пʼять вугільних лав для забезпечення ТЕС паливом

В ньому зазначається, що для підготовки теплової генерації до літніх піків споживання та наступного опалювального сезону, з початку року шахтарі ДТЕК Енерго вже ввели в роботу 5 нових лав. Дві з них – у квітні.

"Наша задача залишається незмінною - робити все для надійнішої роботи енергосистеми. Розуміємо, що особливо влітку, а потім і під час наступного опалювального сезону, робота теплової генерації традиційно буде дуже затребувана. Видобуток палива для її потреб вимагає ретельного планування та послідовності в усіх процесах. Запуск нових лав – це основа для видобутку, відповідно, надійної роботи генеруючих потужностей, особливо в піки споживання", - розповів генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

Нагадаємо, за підсумками 2024 року інвестиції ДТЕК Ріната Ахметова в український вуглевидобуток склали 7,5 млрд грн, за останні три роки (2022-2024) – 18 млрд грн.