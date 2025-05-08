С начала года ДТЭК ввел в работу пять угольных лав для обеспечения ТЭС топливом

В нем отмечается, что для подготовки тепловой генерации к летним пикам потребления и следующему отопительному сезону, с начала года шахтеры ДТЭК Энерго уже ввели в работу 5 новых лав. Две из них - в апреле.

"Наша задача остается неизменной - делать все для более надежной работы энергосистемы. Понимаем, что особенно летом, а затем и во время следующего отопительного сезона, работа тепловой генерации традиционно будет очень востребована. Добыча топлива для ее нужд требует тщательного планирования и последовательности во всех процессах. Запуск новых лав - это основа для добычи, соответственно, надежной работы генерирующих мощностей, особенно в пики потребления", - рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Напомним, по итогам 2024 года инвестиции ДТЭК Рината Ахметова в украинскую угледобычу составили 7,5 млрд грн, за последние три года (2022-2024) - 18 млрд грн.