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З початку року ДТЕК вклав 1,2 млрд гривень у ремонти і відновлення ТЕС

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П'ятниця 02 червня 2023 11:13
З початку року ДТЕК вклав 1,2 млрд гривень у ремонти і відновлення ТЕС Фото: з початку року ДТЕК вклав 1,2 млрд гривень у ремонти і відновлення ТЕС (dtek com)
Автор: Сергей Новиков

За 5 місяців цього року ДТЕК вклав в ремонти своїх теплоелектростанцій понад 1,2 млрд гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Як зазначають в прес-службі, компанія продовжує посилено готувати теплоелектростанції до роботи на максимумі в майбутній опалювальний сезон.

Разом з відновлювальними роботами в рамках цьогорічної ремонтної кампанії планується полагодити 27 енергоблоків ТЕС ДТЕК. У березні-травні вже відремонтували 4 з них, ще 9 - в процесі.

"Ми активно готуємося до наступної зими. Разом з тим продовжуємо працювати в умовах постійних обстрілів. Лише у травні росіяни тричі атакували наші теплоелектростанції. Одна ТЕС навіть була змушена зупинитись через обстріл і пошкодження ворогом магістральних ліній. Але і в таких умовах енергетики продовжують забезпечувати країну необхідною електроенергією і ремонтувати обладнання для стабільної роботи під час опалювального сезону", - розповів генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв.

В компанії також додали, що за підсумками минулого року на ТЕС ДТЕК було реалізовано 26 ремонтів енергоблоків, інвестиції у це склали майже 2,2 млрд грн.

Як повідомлялося, з вересня минулого року ТЕС ДТЕК були атаковані 33 рази. З початку повномасштабного вторгнення енергетики ДТЕК 23 рази "підіймали з нуля" ТЕС після обстрілів та відновлювали роботу електростанцій.

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