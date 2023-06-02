С начала года ДТЭК вложил 1,2 млрд гривен в ремонты и восстановление ТЭС

За 5 месяцев этого года ДТЭК вложил в ремонты своих теплоэлектростанций более 1,2 млрд гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Как отмечают в пресс-службе, компания продолжает усиленно готовить теплоэлектростанции для работы на максимуме в предстоящий отопительный сезон.

Вместе с восстановительными работами в рамках нынешней ремонтной кампании планируется починить 27 энергоблоков ТЭС ДТЭК. В марте-мае уже отремонтировали 4 из них, еще 9 - в процессе.

"Мы активно готовимся к следующей зиме. Вместе с тем продолжаем работать в условиях постоянных обстрелов. Только в мае россияне трижды атаковали наши теплоэлектростанции. Одна ТЭС даже была вынуждена остановиться из-за обстрела и повреждения врагом магистральных линий. Но и в таких условиях энергетики продолжают обеспечивать страну необходимой электроэнергией и ремонтировать оборудование для стабильной работы во время отопительного сезона", - рассказал генеральный директор "ДТЭК Энерго" Ильдар Салеев.

В компании также добавили, что по итогам прошлого года на ТЭС ДТЭК было реализовано 26 ремонтов энергоблоков, инвестиции в это составили почти 2,2 млрд. грн.

Как сообщалось, с сентября прошлого года ТЭС ДТЭК были атакованы 33 раза. С начала полномасштабного вторжения энергетики ДТЭК 23 раза "поднимали с нуля" ТЭС после обстрелов и возобновляли работу электростанций.