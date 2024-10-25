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З початку року ДТЕК виготовив 760 тисяч запчастин для шахтарів в рамках підготовки до зими

Фото: ДТЕК виготовив 760 тисяч запчастин для шахтарів в рамках підготовки до зими (energo.dtek.com)
Автор: Олександр Мороз

З початку року машинобудівники компанії ДТЕК виготовили 760 тисяч запчастин та 10 нових комбайнів для підтримання українського вуглевидобутку і щоб бути готовими до проходження зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Машинобудівні підприємства ДТЕК продовжують посилено працювати, щоб забезпечувати потреби українських шахт в обладнанні, а відтак - допомагати їм видобувати вугілля для роботи теплоелектростанцій.

Для цього за дев’ять місяців цього року машинобудівники виготовили та відремонтували 982 одиниці гірничо-шахтного обладнання. З основної продукції – 10 нових прохідницьких та очисних комбайнів. Працівники заводів також забезпечили потреби шахтарів і 758 тисячами запчастин та комплектуючих.

"Енергетики вже багато місяців продовжують відновлення 24/7. Шахтарі видобувають вугілля і підтримують достатні запаси палива на теплоелектростанціях. А машинобудівники допомагають їм у цьому, забезпечуючи необхідним обладнанням. Бо ключове для усіх - якнайшвидше відновлення потужностей та посилення надійності роботи українських ТЕС впродовж зими", - про це розповів генеральний директор ДТЕК Енерго Олександр Фоменко.

Нагадаємо, за дев’ять місяців 2024 року шахтарі ДТЕК Ріната Ахметова ввели в роботу 16 нових вугільних лав. Ще 9 планують ввести до кінця року.
Інвестиції компанії в український вуглевидобуток за підсумками року очікуються на рівні близько 7,7 млрд грн.

Раніше повідомлялося, що до кінця року інвестиції ДТЕК Ріната Ахметова у підготовку електромереж до зими зростуть до майже 5 млрд грн.

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ДТЕК