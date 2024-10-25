С начала года ДТЭК изготовил 760 тысяч запчастей для шахтеров в рамках подготовки к зиме

Машиностроительные предприятия ДТЭК продолжают усиленно работать, чтобы обеспечивать потребности украинских шахт в оборудовании, а затем - помогать им добывать уголь для работы теплоэлектростанций.

Для этого за девять месяцев этого года машиностроители изготовили и отремонтировали 982 единицы горно-шахтного оборудования. Из основной продукции – 10 новых проходческих и очистных комбайнов. Работники заводов также обеспечили нужды шахтеров и 758 тысяч запчастей и комплектующих.

"Энергетики уже много месяцев продолжают восстановление 24/7. Шахтеры добывают уголь и поддерживают достаточные запасы топлива на теплоэлектростанциях. А машиностроители помогают им в этом, обеспечивая необходимым оборудованием. Потому что ключевое для всех - скорейшее восстановление мощностей и усиление надежности работы украинских ТЭС" , – об этом рассказал генеральный директор ДТЭК Энерго Александр Фоменко.

Напомним, за девять месяцев 2024 года шахтеры ДТЭК Рината Ахметова ввели в работу 16 новых угольных рядов. Еще 9 планируют ввести до конца года.

Инвестиции компании в украинскую угледобычу по итогам года ожидаются на уровне около 7,7 млрд грн.

Ранее сообщалось, что до конца года инвестиции ДТЭК Рината Ахметова в подготовку электросетей к зиме вырастут почти до 5 млрд грн.