З початку повномасштабної війни росіяни втратили понад 900 тисяч солдатів, - Генштаб

Ситуація на фронті та російські атаки

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони мали успіх у Бєлгородській області, однак ворог тисне на чотирьох інших напрямках.

Минулої ночі загарбники знову масштабно атакували Україну дронами типу "Шахед".

В Одесі ворожі БпЛА пошкодили цивільну і торгову інфраструктуру. В місті спалахнули масштабні пожежі.

Крім того, росіяни обстріляли керованими авіабомбами передмістя Запоріжжя. Постраждали шестеро людей.

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