З початку повномасштабної війни росіяни втратили понад 900 тисяч солдатів, - Генштаб

За останню добу з 20 на 21 березня, війська російських загарбників втратили на війні проти України 1330 солдатів, понад 100 артилерійських систем і 17 танків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.03.25 орієнтовно склали:
За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони мали успіх у Бєлгородській області, однак ворог тисне на чотирьох інших напрямках.
Минулої ночі загарбники знову масштабно атакували Україну дронами типу "Шахед".
В Одесі ворожі БпЛА пошкодили цивільну і торгову інфраструктуру. В місті спалахнули масштабні пожежі.
Крім того, росіяни обстріляли керованими авіабомбами передмістя Запоріжжя. Постраждали шестеро людей.
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