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З початку повномасштабного вторгнення ДТЕК Енерго працевлаштував майже 4 тисячі переселенців

Четвер 13 лютого 2025 15:40
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З початку повномасштабного вторгнення ДТЕК Енерго працевлаштував майже 4 тисячі переселенців Фото: ДТЕК Енерго працевлаштував майже 4 тисячі переселенців (energo.dtek.com)
Автор: Сергій Новіков

З початку повномасштабного вторгнення компанія ДТЕК Енерго працевлаштувала майже 4 тисячі внутрішньо переміщених осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Компанія ДТЕК Енерго продовжує допомагати українцям, які були змушені залишити свої домівки через окупацію або наближення бойових дій. З лютого 2022 року вугледобувні, енергетичні та машинобудівні підприємства компанії забезпечили роботою понад 3,8 тисячі внутрішньо переміщених осіб", - йдеться в ньому.

Зазначається, що переважна більшість працевлаштованих - а це понад 80%, - приєдналися до вуглевидобувних підприємств ДТЕК Енерго. Більшість не мали шахтарської спеціальності та пройшли перенавчання на виробництві.

Також серед нових працівників чимало молодих людей, які знайшли своє перше робоче місце саме на українських шахтах.

Раніше повідомлялось, що ДТЕК Ріната Ахметова очолив рейтинг компаній, які підтримують ветеранів.

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ДТЕК Внутрішньо переміщені особи
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