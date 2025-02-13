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С начала полномасштабного вторжения ДТЭК Энерго трудоустроил почти 4 тысячи переселенцев

Четверг 13 февраля 2025 15:40
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С начала полномасштабного вторжения ДТЭК Энерго трудоустроил почти 4 тысячи переселенцев Фото: ДТЭК Энерго трудоустроил почти 4 тысячи переселенцев (energo.dtek.com)
Автор: Сергей Новиков

С начала полномасштабного вторжения компания ДТЭК Энерго трудоустроила почти 4 тысячи внутренне перемещенных лиц.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

"Компания ДТЭК Энерго продолжает помогать украинцам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за оккупации или приближения боевых действий. С февраля 2022 года угледобывающие, энергетические и машиностроительные предприятия компании обеспечили работой более 3,8 тысячи внутренне перемещенных лиц", - говорится в нем.

Отмечается, что подавляющее большинство трудоустроенных - а это более 80%, - присоединились к угледобывающим предприятиям ДТЭК Энерго. Большинство не имели шахтерской специальности и прошли переобучение на производстве.

Также среди новых работников немало молодых людей, которые нашли свое первое рабочее место именно на украинских шахтах.

Ранее сообщалось, что ДТЭК Рината Ахметова возглавил рейтинг компаний, которые поддерживают ветеранов.

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ДТЭК Внутренне перемещенные лица
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