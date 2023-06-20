З початку доби вода впала на 8 см. Яка ситуація в підтоплених районах через підрив ГЕС

Вода після підриву Каховської ГЕС 6 червня знаходиться на рівні 31 см і за 19 червня спала на 17 см, а з початку цієї доби - ще на 8 см.Загалом підтопленими залишаються 25 населених пунктів в Херсонській та Миколаївській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг речника Державної служби України з надзвичайних ситуацій Олександра Хорунжого у Military Media Center.
Херсонська область
За даними речника, на правому березі Дніпра підтопленими залишаються 4 населених пункти. Зокрема, у цих населених пунктах підтопленими залишаються 818 будинків.
"При цьому на тимчасово окупованій території підтопленими залишаються 17 населених пунктів", - розповів він.
Миколаївська область
В Миколаївській області залишаються підтопленими 4 населених пункти у Баштанському районі, а саме села Новософіївка, Лиманці, Михайлівка, Баратівка.
"Зауважу, що підтоплених будівель немає, але залишаються підтопленими дворогосподарства. На цей час залишаються підтопленими 8 городів", - сказав він.
За його словами, в області частково знеструмлений один населений пункт - Афанасіївка, а у 7 населених пунктах припинено централізоване водопостачання. Також припинено експлуатацію 6 артезіанських свердловин у Снігурівці.
Також, за його даними, внаслідок повені в області зруйновані 2 і пошкоджені 2 мости - організовано об’їзд.
Евакуація з підтоплених районів
У Херсонській області було евакуйовано 2783 особи, у тому числі 309 дітей та 80 маломобільних осіб та 284 тварини. У Миколаївській області - 990 людей, в тому числі 167 дітей.
Дніпропетровська область
Понад 30 населених пунктів Дніпропетровської області наразі не мають централізованого постачання через підрив росіянами Каховської ГЕС.
"Внаслідок катастрофи припинено роботу водозабірних станцій у містах Покров та Нікополь внаслідок чого без централізованого водопостачання залишається 35 населених пунктів, з них 14 частково", - уточнив представник ДСНС.
За його словами всього в області позбавлені централізованого водопостачання понад 167 тис. абонентів.
Російські війська підірвали Каховську ГЕС 6 червня. Спочатку затопленими виявилися 80 населених пунктів у зоні затоплення. Місцеве населення мало не більше 5 годин, щоб безпечно евакуюватися із зони затоплення.
Щодо окупованої частини Херсонської області, то загарбники не лише не дозволяли місцевим евакуюватися, обладнавши блокпости на "сухих маршрутах", а й обстрілювали Херсон просто під час евакуації.
За останніми даними, понад 500 мешканців окупованих Олешок Херсонської області могли загинути через бездіяльність окупантів.
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