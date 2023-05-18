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З початку 2023 року найбільше відділень в Україні закрили приватні та іноземні банки

Фото: за квартал банки закрили 144 відділення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У І кварталі 2023 року кількість структурних підрозділів банків незначно скоротилася. Найбільше відділень закрили приватні та іноземні фінустанови, нові філії відкривали переважно приватні банки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Огляд банківського сектору НБУ (I квартал 2023 року).

За даними НБУ, загалом за квартал кількість підрозділів зменшилася на 144, найбільше скорочення відбулося в Києві.

Кількість активних платіжних карток за I квартал зросла на 2% до 47,2 млн. У І кварталі ПриватБанк та приватні банки були лідерами зростання їхньої кількості.

За даними НБУ, мережа POS-терміналів відновлюється третій квартал поспіль та зросла до 374 тисяч. У І кварталі найбільшим приріст був у ПриватБанку та приватних банків (+9,1 тис. та +1,6 тис. відповідно). Державні банки дещо скоротили кількість терміналів.

Мережа банкоматів розширилася на 0,3 тис. до 28,6 тис., але на 5 тис. менша, ніж до війни.

Зазначимо, станом на 1 квітня 2023 року в Україні налічувалося 5192 діючих структурних підрозділів банків. З початку року їхня кількість скоротилася на 144.

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