Початковий підхід Трампа до війни в Україні буде "напрочуд схожий" на політику Байдена, - NYT

Новообраний президент США Дональд Трамп прагне дружніх відносин з російським диктатором Володимиром Путіним. Однак план Трампа щодо миру в Україні може бути схожим на підхід Джо Байдена.

Як пише видання, Трамп вступає на посаду президента з баченням місця Америки у світі, яке кардинально відрізняється від бачення його попередника. Зокрема, він хоче мати дружні відносини Путіним, а тому може скоротити підтримку України з боку США і погрожує вийти з Організації Північноатлантичного договору.

Однак попри такі прагнення Трамп також знайде багато речей, які йому сподобаються в політиці Байдена. За винятком яскравих винятків щодо Європи та його планів щодо Росії та України, початковий підхід Трампа може мати дивовижну схожість зі статус-кво Байдена.

"Між адміністраціями різних партій - навіть адміністраціями дуже різних стилів, як у Трампа і Байдена, - спостерігається більша спадкоємність, ніж може очікувати пересічний спостерігач. Ми, як правило, зосереджуємося на великих відмінностях", - вважає виконавчий директор Центру нової американської безпеки Річард Фонтейн.

Однією з причин є те, що пан Байден продовжив кілька ключових політик з першого терміну Трампа.

Мирний план Трампа

Дональд Трамп раніше заявляв, що зможе завершити війну між Росією та Україною за один день. ЗМІ повідомляли, що його "мирний план" може включати передачу частини українських територій.

Інша версія плану, озвучена британськими виданнями, передбачає створення буферної зони між Україною та Росією, яку охороняли б європейські війська.

При цьому один із радників Трампа назвав повернення Криму Україні "нереалістичним", але в офісі обраного президента цю заяву спростували, назвавши її недостовірною.