Первоначальный подход Трампа к войне в Украине будет "удивительно похож" на политику Байдена, - NYT

Новоизбранный президент США Дональд Трамп стремится к дружеским отношениям с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако план Трампа по миру в Украине может быть похожим на подход Джо Байдена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как пишет издание, Трамп вступает в должность президента с видением места Америки в мире, которое кардинально отличается от видения его предшественника. В частности, он хочет иметь дружеские отношения с Путиным, а потому может сократить поддержку Украины со стороны США и угрожает выйти из Организации Североатлантического договора.

Однако несмотря на такие стремления Трамп также найдет много вещей, которые ему понравятся в политике Байдена. За исключением ярких исключений по Европе и его планов по России и Украине, начальный подход Трампа может иметь удивительное сходство со статус-кво Байдена.

"Между администрациями разных партий - даже администрациями очень разных стилей, как у Трампа и Байдена, - наблюдается большая преемственность, чем может ожидать рядовой наблюдатель. Мы, как правило, сосредотачиваемся на больших различиях", - считает исполнительный директор Центра новой американской безопасности Ричард Фонтейн.

Одной из причин является то, что господин Байден продолжил несколько ключевых политик с первого срока Трампа.

Мирный план Трампа

Дональд Трамп ранее заявлял, что сможет завершить войну между Россией и Украиной за один день. СМИ сообщали, что его «мирный план» может включать передачу части украинских территорий.

Другая версия плана, озвученная британскими изданиями, предусматривает создание буферной зоны между Украиной и Россией, которую охраняли бы европейские войска.

При этом один из советников Трампа назвал возвращение Крыма Украине «нереалистичным», но в офисе избранного президента это заявление опровергли, назвав его недостоверным.

