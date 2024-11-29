Первоначальный подход Трампа к войне в Украине будет "удивительно похож" на политику Байдена, - NYT
Новоизбранный президент США Дональд Трамп стремится к дружеским отношениям с российским диктатором Владимиром Путиным. Однако план Трампа по миру в Украине может быть похожим на подход Джо Байдена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.
Как пишет издание, Трамп вступает в должность президента с видением места Америки в мире, которое кардинально отличается от видения его предшественника. В частности, он хочет иметь дружеские отношения с Путиным, а потому может сократить поддержку Украины со стороны США и угрожает выйти из Организации Североатлантического договора.
Однако несмотря на такие стремления Трамп также найдет много вещей, которые ему понравятся в политике Байдена. За исключением ярких исключений по Европе и его планов по России и Украине, начальный подход Трампа может иметь удивительное сходство со статус-кво Байдена.
"Между администрациями разных партий - даже администрациями очень разных стилей, как у Трампа и Байдена, - наблюдается большая преемственность, чем может ожидать рядовой наблюдатель. Мы, как правило, сосредотачиваемся на больших различиях", - считает исполнительный директор Центра новой американской безопасности Ричард Фонтейн.
Одной из причин является то, что господин Байден продолжил несколько ключевых политик с первого срока Трампа.
Мирный план Трампа
Дональд Трамп ранее заявлял, что сможет завершить войну между Россией и Украиной за один день. СМИ сообщали, что его «мирный план» может включать передачу части украинских территорий.
Другая версия плана, озвученная британскими изданиями, предусматривает создание буферной зоны между Украиной и Россией, которую охраняли бы европейские войска.
При этом один из советников Трампа назвал возвращение Крыма Украине «нереалистичным», но в офисе избранного президента это заявление опровергли, назвав его недостоверным.
Подробнее об этом заявлении можно узнать в материале РБК-Украина .
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