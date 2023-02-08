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Почали шукати тільки через 3 години. В Київській області загинула дитина

Фото: у Київській області дитина провалилася під лід і загинула (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Наталія Гурковська

У Білогородці Київської області сталася трагедія. 11-річний хлопчик провалився під лід та загинув.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника поліції Київської області Андрія Нєбитова.

"Страшна трагедія у Білогородці. 11-річний Віталік провалився під кригу і загинув", - розповів він.

За словами очільника поліції області, вчора хлопчик пішов з дому в 15:30 і лише через три години батьки виявили, що дитина зникла.

"Тіло учня третього класу знайшли під кригою місцевої водойми", - додав Нєбитов.

Як повідомлялося, 51-річний житель села в Київській області потонув під льодом на річці, рятуючи власного собаку. Чотироногий провалився у воду під час прогулянки.

Нагадаємо, в Нововолинську троє школярів провалилися під лід і більше півгодини провели у крижаній воді. Двох дітей вдалося врятувати, і медики 4 години виборювали їхнє життя в реанімації.

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