Начали искать только через 3 часа. В Киевской области погиб ребенок

В Белогородке Киевской области произошла трагедия. 11-летний мальчик провалился под лед и погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника полиции Киевской области Андрея Небытова.

По словам главы полиции области, вчера мальчик ушел из дома в 15:30 и только через три часа родители обнаружили, что ребенок исчез.

"Страшная трагедия в Белогородке. 11-летний Виталик провалился под лед и погиб", - рассказал он.

Как сообщалось, 51-летний житель села в Киевской области утонул под льдом на реке, спасая собственную собаку. Четвероногий провалился в воду во время прогулки.

Напомним, в Нововолынске трое школьников провалились под лед и более получаса провели в ледяной воде. Двоих детей удалось спасти, и медики 4 часа боролись за их жизнь в реанимации.

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