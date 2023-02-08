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Начали искать только через 3 часа. В Киевской области погиб ребенок

Фото: в Киевской области ребенок провалился под лед и погиб (t.me/andrii_nebytov)
Автор: Наталия Гурковская

В Белогородке Киевской области произошла трагедия. 11-летний мальчик провалился под лед и погиб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника полиции Киевской области Андрея Небытова.

"Страшная трагедия в Белогородке. 11-летний Виталик провалился под лед и погиб", - рассказал он.

По словам главы полиции области, вчера мальчик ушел из дома в 15:30 и только через три часа родители обнаружили, что ребенок исчез.

"Тело ученика третьего класса нашли под льдом местного водоема", - добавил Небытов.

Как сообщалось, 51-летний житель села в Киевской области утонул под льдом на реке, спасая собственную собаку. Четвероногий провалился в воду во время прогулки.

Напомним, в Нововолынске трое школьников провалились под лед и более получаса провели в ледяной воде. Двоих детей удалось спасти, и медики 4 часа боролись за их жизнь в реанимации.

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