Почали з погроз? У Трампа порекомендували Маску займатися бізнесом, а не політикою

Бессент 6 липня під час виступу на телебаченні припустив, що навряд чи ідея Маска сподобалася раді директорів компаній, які належать мільярдеру - Tesla та SpaceX. Міністр додав, що директори, ймовірно, хотіли б, щоб Маск не втручався у політичні питання.

"Я гадаю, що цим радам директорів не сподобалося це оголошення вчора, і вони заохочуватимуть його зосередитися на своїй діловій діяльності, а не на політичній", - додав він.

Також Бессент припустив, що політичний вплив Маска не може бути значним. Він вважає, що мільярдер має прихильність незначної кількості американців, яким подобався "Департамент ефективності уряду" (DOGE), а не сам Ілон.

"Принципи DOGE були дуже популярними. Але я думаю, якщо подивитися на опитування, то Ілон не був популярним", - додав Бессент.

Тим часом інвестиційна компанія Azoria Partners вже оголосила, що відкладає лістинг біржового фонду Azoria Tesla Convexity, який планували запустити наступного тижня. Це вдарило по планах компанії Маска.

Генеральний директор компанії Джеймс Фішбек опублікував кілька дописів у соцмережах, де критикує Маска та висловлює гарячу підтримку Трампа. Щобільше, Фішбек висунув раді директорів компаній Маска завуальовану вимогу прибрати мільярдера з посади генерального директора.

"Я закликаю Раду директорів негайно зібратися та попросити Ілона прояснити свої політичні амбіції та оцінити, чи сумісні вони з його обов'язками перед Tesla на посаді генерального директора... Ілон не залишив нам іншого вибору", - заявив він.