Побутові споживачі платять за світло втричі менше його ринкової вартості, - асоціація

Про це заявив виконавчий директор Асоціації "Енергоефективні міста України" Святослав Павлюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"За електроенергією, як товар, населення платить зараз менше 2 гривень, при її вартості на ринку 6-7. Там ще є близько 2,80 передача і розподіл. Тому я б сказав так, що поки електроенергія не буде комерційно привабливим ринком, вона є таким самим товаром, як картопля, морква, вода, до того часу бажаючих вкладати гроші в цей ринок не буде", - сказав він.

Павлюк пояснив, що деяким країнам пощастило географічно і у них, наприклад, є багато води чи гір. Як приклад він навів Таджикістан, в якому 95% електроенергії виробляється на гідроелектростанціях.

"Вона там умовно дармова, ця енергетика, вона відповідно буде дешевою. В нас нема такої ситуації, в нас немає фіордів, в нас немає багато води, в нас немає високих перепадів гір, де можна брати цю електроенергію, тому в нас електроенергія природньо дешевою не може бути", - наголосив експерт.

Він додав, що в цілому весь енергетичний сектор України є дефіцитним. Зокрема, держава імпортує ядерне паливо, газ, бензин та нафту.

"Є певне бажання людей отримати дешеву електроенергію, але фактично на нас будуть різко впливати ціни на світовому ринку, плюс на бажання інвесторів вкладати гроші буде різко впливати, значно впливати окупність цього процесу. Якщо електроенергія буде коштувати по 2 гривні, ніхто гроші ці вкладати не буде", - підкреслив Павлюк.

Раніше заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук заявляла, що внаслідок суттєвих руйнувань в енергетиці держава втратила можливість фінансувати попередній тариф на електроенергію для населення.